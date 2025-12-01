Организатора незаконной миграции задержали в Волгограде — видео

«По оперативной информации, 52-летний волгоградец помог иностранцу получить в упрощенном порядке разрешение на временное пребывание на территории России. Для этого он убедил 23-летнюю знакомую оформить фиктивное отцовство ее дочери, вписав отцом ребенка гражданина другого государства», — поясняют в ГУ МВД по области.