Организатора незаконной миграции задержали в Волгограде — видео

Подозреваемых в организации незаконной миграции задержали полицейские вместе с коллегами из УФСБ в Волгограде.
«По оперативной информации, 52-летний волгоградец помог иностранцу получить в упрощенном порядке разрешение на временное пребывание на территории России. Для этого он убедил 23-летнюю знакомую оформить фиктивное отцовство ее дочери, вписав отцом ребенка гражданина другого государства», — поясняют в ГУ МВД по области.
Участников преступной схемы задерживали при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Судя по видео, предоставленном пресс-службой регионального полицейского главка, у одного из подозреваемых при себе было удостоверение сотрудника МВД.
Следственный отдел волгоградского УФСБ возбудил уголовное дело.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что ОПГ по организации незаконной миграции разоблачили в Светлоярском районе.