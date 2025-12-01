В Башкирии охотник сам себе прострелил ногу: его доставили в реанимацию

В минувшую субботу, 29 ноября, в Башкирии вблизи деревни Газиз 44-летний охотник получил огнестрельное ранение, случайно прострелив себе левую голень. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Пострадавшего с травмой доставили в реанимационное отделение Мраковской центральной районной больницы. В настоящее время состояние мужчины медики оценивают как средней степени тяжести, стабильное.
Как сообщил министр, в воскресенье пациента планируют перевести в травматологический центр городской больницы города Кумертау, где ему будет оказана специализированная помощь и продолжено лечение.
