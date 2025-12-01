Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области ребенок получил травму на охоте

11-летний мальчик пострадал из-за разрыва патрона в ружье.

Источник: Комсомольская правда

30 ноября в Таврическом районе Омской области 11-летний мальчик получил травму кисти на охоте. Инцидент произошел в девяти км от села Карповка 30 ноября. Об этом рассказали в региональном УМВД.

По предварительным данным полиции, дедушка ребенка взял его с собой для охоты на зайцев. Мужчина передал внуку свое гладкоствольное ружье, чтобы тот сделал несколько выстрелов. Во время второго произошла осечка. При последующей попытке выстрелить патрон разорвался в стволе, что и стало причиной травмы руки.

Мальчику оперативно оказали медицинскую помощь, сейчас он находится на амбулаторном лечении.

Расследование показало, что ружье было зарегистрировано должным образом, а мужчина имел разрешение на охоту. В отношении сибиряка возбудят дело об административном правонарушении по части 4 статьи 20.8 КоАП РФ. Причина — нарушение правил передачи оружия.

Полиция изъяла ружье и боеприпасы для проведения дальнейшей проверки.

Ранее «КП Омск» сообщила, что в конце ноября на водоемах области погибли два человека.