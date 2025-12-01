В Омской области ребенок получил травму на охоте

По предварительным данным полиции, дедушка ребенка взял его с собой для охоты на зайцев. Мужчина передал внуку свое гладкоствольное ружье, чтобы тот сделал несколько выстрелов. Во время второго произошла осечка. При последующей попытке выстрелить патрон разорвался в стволе, что и стало причиной травмы руки.