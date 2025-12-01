В Омской области ребенок получил травму на охоте

30 ноября в Таврическом районе Омской области 11-летний мальчик получил травму кисти на охоте. Инцидент произошел в девяти км от села Карповка 30 ноября. Об этом рассказали в региональном УМВД.
По предварительным данным полиции, дедушка ребенка взял его с собой для охоты на зайцев. Мужчина передал внуку свое гладкоствольное ружье, чтобы тот сделал несколько выстрелов. Во время второго произошла осечка. При последующей попытке выстрелить патрон разорвался в стволе, что и стало причиной травмы руки.
Мальчику оперативно оказали медицинскую помощь, сейчас он находится на амбулаторном лечении.
Расследование показало, что ружье было зарегистрировано должным образом, а мужчина имел разрешение на охоту. В отношении сибиряка возбудят дело об административном правонарушении по части 4 статьи 20.8 КоАП РФ. Причина — нарушение правил передачи оружия.
Полиция изъяла ружье и боеприпасы для проведения дальнейшей проверки.
Ранее «КП Омск» сообщила, что в конце ноября на водоемах области погибли два человека.