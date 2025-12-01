Ричмонд
В Новосибирске закрыли подпольный игорный клуб в больничном павильоне

Двоих задержанных обвиняют в организации азартных игр в составе организованной группы.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Заельцовского района направила в суд уголовное дело о работе нелегального казино. Клуб располагался в павильоне на территории городской больницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

По версии следствия, с января по октябрь 2025 года обвиняемые обслуживали подпольное заведение: принимали ставки, выдавали выигрыши и следили за порядком. Действиями группы руководили неустановленные лица, которые арендовали помещение и обеспечивали его оборудованием. Работа клуба была пресечена в октябре.

Прокуратура напоминает, что любое участие в работе нелегального казино — от приема денег до охраны — грозит уголовной ответственностью. Дело направлено в Заельцовский районный суд.