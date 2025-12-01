В Иркутске рассмотрят дело о контрабанде леса на 385 млн рублей

Восемь человек предстанут перед судом за крупную контрабанду леса. По версии следствия, в 2016—2019 годах они создали преступную группу, чтобы незаконно вывозить древесину за границу. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре и ЛУ МВД России на транспорте.