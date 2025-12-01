В Иркутске рассмотрят дело о контрабанде леса на 385 млн рублей

Восемь человек предстанут перед судом за крупную контрабанду леса. По версии следствия, в 2016—2019 годах они создали преступную группу, чтобы незаконно вывозить древесину за границу. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре и ЛУ МВД России на транспорте.
— Группа покупала незаконно срубленный лес, а для отмывания денег проводила фиктивные сделки с поддельными документами. Через подконтрольные фирмы им удалось вывезти более 65 тысяч кубометров леса. Ущерб от их деятельности превысил 385 миллионов рублей, — уточнили в пресс-службе ведомств.
Дело утверждено транспортной прокуратурой и направлено в Ленинский районный суд Иркутска. Обвиняемым грозят статьи за контрабанду, отмывание денег и организацию преступного сообщества.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье вынесли приговор за контрабанду золота стоимость более 21 млн.