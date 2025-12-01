Жителя Севера будут судить в Приморье за дебош на АЗС

Конфликт между северянином и дальневосточником произошёл в августе 2025 года на автозаправочной станции в Дальнереченске. Дебоширу очень не понравилось, что другие водители решили пропустить без очереди мотоциклиста. Сначала он вступил в словесный конфликт с байкером, а затем пошёл в атаку физическую, ударив его по голове топором, который возил с собой в багажнике. К счастью, мотоциклист был в шлеме и серьёзного вреда здоровью не получил.