Жителя Севера будут судить в Приморье за дебош на АЗС

Конфликт между северянином и дальневосточником произошёл в августе 2025 года на автозаправочной станции в Дальнереченске. Дебоширу очень не понравилось, что другие водители решили пропустить без очереди мотоциклиста. Сначала он вступил в словесный конфликт с байкером, а затем пошёл в атаку физическую, ударив его по голове топором, который возил с собой в багажнике. К счастью, мотоциклист был в шлеме и серьёзного вреда здоровью не получил.
За такой дебош с применением предмета в качестве оружия гостю Приморья грозит до семи лет лишения свободы.
Напоминаем, в августе на автозаправочных станциях Приморского края образовался дефицит бензина, а там, где топливо ещё оставалось, цены пробивали психологическую отметку в 80, 90 и даже 100 рублей за литр. Региону выделили дополнительные бензовозы, но ситуация в действительности выглядела тревожнее, чем в отчётах краевого правительства о регулировании ситуации. Пошёл даже слух, что власти Приморья ограничат продажу топлива в одни руки, но он оказался полностью сфабрикованным.