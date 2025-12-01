В Омской области за два дня на льду погибли рыбак и девушка

В Омской области за два дня на водоёмах погибли два человека — 65-летний мужчина и 18-летняя девушка. Оба случая произошли на неокрепшем льду, сообщает региональное управление Следственного комитета.
28 ноября в Саргатском районе на озере Жилое во время рыбалки провалился под лёд и утонул пожилой мужчина. А уже 29 ноября вечером на реке Омь погибла молодая девушка — она вышла на лёд и не смогла выбраться.
По обоим фактам ведутся доследственные проверки, по итогам которых примут процессуальные решения.
Следователи напоминают: в начале зимы лёд ещё очень хрупкий — особенно при плюсовой температуре и ветреной погоде. Особую опасность он представляет для рыбаков и детей, оставшихся без присмотра. Причиной трагедий чаще всего становится игнорирование элементарных мер безопасности. Выход на тонкий лёд категорически запрещён.