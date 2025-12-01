Опубликовано видео взрыва в цеху Бердска 28 ноября

Появилось видео происшествия на промышленном предприятии в Бердске, где 28 ноября при переплавке металла пострадали три человека. Запись обнародовала прокуратура Новосибирской области.
На кадрах двое работников переливают горячую жидкость из одной емкости в другую, после чего происходит взрыв. По данным ведомства, причиной ЧП стало нарушение технологии гранулирования и техники безопасности. Пострадали директор и два рабочих, один из них получил тяжкие травмы.
Расследование уголовного дела о нарушении требований охраны труда продолжается и находится на контроле прокуратуры. Все пострадавшие госпитализированы.