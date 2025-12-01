В Беларуси пенсионерка получила уголовное дело за находку на своем участке. Подробности обнародовали в пресс-службе Следственного комитета.
В сентябре 2025 года в милицию поступило сообщение, что в Барановичах пенсионерка на своем приусадебном участке выращивает запрещенные растения. На место выезжала следственно-оперативная группа, которая обнаружила и изъяла семь кустов запрещенных растений. Также в момент осмотра дома были найдены и изъяты ящики, подносы, пакеты, где хранилось высушенное растение.
В СК заметили, что общая масса изъятого опасного растения с огорода составила около трех кило наркотика, а масса высушенных частей — более 800 граммов. Пенсионерка рассказала, что выращивала и заготавливала запрещенное растение для того, чтобы добавлять в чай в качестве «лекарственного средства». Рецепт она нашла в интернете.
Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета предъявил 68-летней женщине обвинение по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса — незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов.