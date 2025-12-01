В Беларуси пенсионерка получила уголовное дело за находку на своем участке

В сентябре 2025 года в милицию поступило сообщение, что в Барановичах пенсионерка на своем приусадебном участке выращивает запрещенные растения. На место выезжала следственно-оперативная группа, которая обнаружила и изъяла семь кустов запрещенных растений. Также в момент осмотра дома были найдены и изъяты ящики, подносы, пакеты, где хранилось высушенное растение.