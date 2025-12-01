Ангарского маньяка Михаила Попкова осудили за двойное убийство

Как установили следствие и суд, в августе 2008 года Попков остановился на обочине Московского тракта, чтобы поменять пробитое колесо. Там он случайно встретил двух незнакомых женщин. Как позже рассказал сам обвиняемый, его возмутило, что девушки, по его мнению, были под воздействием наркотиков. Между мужчиной и женщинами начался конфликт.