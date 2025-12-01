Ангарского маньяка Михаила Попкова осудили за двойное убийство

В 2008 году на Московском тракте в Ангарске были обнаружены тела двух 27-летних женщин с признаками насильственной смерти. Тогда убийцу найти не удалось, и расследование уголовного дела приостановили. Годы спустя, изучая преступления прошлых лет, следователям удалось установить причастность Михаила Попкова к двойному убийству.
Как установили следствие и суд, в августе 2008 года Попков остановился на обочине Московского тракта, чтобы поменять пробитое колесо. Там он случайно встретил двух незнакомых женщин. Как позже рассказал сам обвиняемый, его возмутило, что девушки, по его мнению, были под воздействием наркотиков. Между мужчиной и женщинами начался конфликт.
Пока одна из женщин сидела в машине Попкова, он напал на вторую. Накинув веревку на шею, он ее задушил. Убедившись, что женщина мертва, Попков вернулся к машине, вывел вторую жертву и убил ее тем же способом.
61-летний Попков полностью признал свою вину.
С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, — говорится в сообщении прокуратуры.
Михаила Попкова называют самым кровавым преступником в новейшей истории России. На его счету более 80 жертв. В основном женщин. Попков совершал убийства в 1990—2010-е годы. Дважды осужден на пожизненный срок лишения свободы. Находясь за решеткой, ангарский маньяк периодически «вспоминает» новых жертв и признается в совершенных убийствах.