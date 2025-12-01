Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ангарского маньяка Михаила Попкова осудили за двойное убийство

Ангарский городской суд вынес приговор маньяку Михаилу Попкову. Его снова обвиняли в убийстве. На этот раз двоих женщин. Преступление он совершил 17 лет назад. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на прокуратуру Приангарья.

Источник: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской област

В 2008 году на Московском тракте в Ангарске были обнаружены тела двух 27-летних женщин с признаками насильственной смерти. Тогда убийцу найти не удалось, и расследование уголовного дела приостановили. Годы спустя, изучая преступления прошлых лет, следователям удалось установить причастность Михаила Попкова к двойному убийству.

Как установили следствие и суд, в августе 2008 года Попков остановился на обочине Московского тракта, чтобы поменять пробитое колесо. Там он случайно встретил двух незнакомых женщин. Как позже рассказал сам обвиняемый, его возмутило, что девушки, по его мнению, были под воздействием наркотиков. Между мужчиной и женщинами начался конфликт.

Пока одна из женщин сидела в машине Попкова, он напал на вторую. Накинув веревку на шею, он ее задушил. Убедившись, что женщина мертва, Попков вернулся к машине, вывел вторую жертву и убил ее тем же способом.

61-летний Попков полностью признал свою вину.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, — говорится в сообщении прокуратуры.

Михаила Попкова называют самым кровавым преступником в новейшей истории России. На его счету более 80 жертв. В основном женщин. Попков совершал убийства в 1990—2010-е годы. Дважды осужден на пожизненный срок лишения свободы. Находясь за решеткой, ангарский маньяк периодически «вспоминает» новых жертв и признается в совершенных убийствах.