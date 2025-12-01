Бонни и Клайд на подработке: в Крыму поймали парочку курьеров мошенников

По данным правоохранительных органов, юноша и девушка увидели в мессенджере объявление и переехали в Крым из соседнего региона подзаработать. Работа предполагала сбор денег якобы у криптоинвесторов и перевод средств на счет куратора. Молодые люди заподозрили неладное еще на первом выезде, когда вместо бизнесмена их встретила бабушка, да еще и спрашивала о здоровье дочери. Но обещанная оплата в размере 5 тысяч превысила сомнения.
«Сами мошенники действовали следующим образом: звонили пенсионеркам, представляясь сотрудниками полиции и сообщали, что их дочери попали в ДТП и срочно нуждаются в деньгах на лечение. Поверив злоумышленникам, женщины передавали наличные прибывшим курьерам. Всего от рук аферистов пострадали восемь жительниц из Кировского, Красногвардейского и Бахчисарайского районов в возрасте от 63 до 90 лет», — рассказали в полиции.
В ходе обыска у задержанных обнаружили две тысячи евро, которые те не успели перевести «нанимателю», а также банковские карты и гаджеты, имеющие доказательственное значение.
На парочку курьеров возбудили несколько уголовных дел. Молодого человека заключили под стражу, а его сообщнице — которая еще и несовершеннолетняя — запретили определенные действия. Органы правопорядка продолжают расследование.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре полиция задержала 21-летнюю девушку, которая против собственной воли стала курьером мошенников и забрала у студента отцовский сейф с 30 тысячами долларов и драгоценностями.