Бонни и Клайд на подработке: в Крыму поймали парочку курьеров мошенников

По данным правоохранительных органов, юноша и девушка увидели в мессенджере объявление и переехали в Крым из соседнего региона подзаработать. Работа предполагала сбор денег якобы у криптоинвесторов и перевод средств на счет куратора. Молодые люди заподозрили неладное еще на первом выезде, когда вместо бизнесмена их встретила бабушка, да еще и спрашивала о здоровье дочери. Но обещанная оплата в размере 5 тысяч превысила сомнения.