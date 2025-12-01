Жителям многоэтажки в Челябинске вернули свыше 240 тыс. за лифт, который не работал

Но вот причины задержки и конечный срок замены оборудования до жителей никто не довел, также не последовало и перерасчета платы за лифт. Кроме того, в одном из лифтов аварийная связь с диспетчерской должным образом не функционировала, в двух других — были ослаблены прижимные пластины и требовалась их регулировка.