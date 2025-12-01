Жителям многоэтажки в Челябинске вернули свыше 240 тыс. за лифт, который не работал

Жителям многоэтажного дома в Челябинске вернули свыше 240 тыс. рублей — столько горожане заплатили за лифт, который не работал, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что между Региональным оператором капитального ремонта общего имущества в МКД и подрядной организацией был заключен договор на выполнение работ по замене лифтового оборудования в доме.
Однако в установленный срок работы проведены не были в связи с выполнением монтажа электрического кабеля, не предусмотренного проектом.
Но вот причины задержки и конечный срок замены оборудования до жителей никто не довел, также не последовало и перерасчета платы за лифт. Кроме того, в одном из лифтов аварийная связь с диспетчерской должным образом не функционировала, в двух других — были ослаблены прижимные пластины и требовалась их регулировка.
Тогда одна из жительниц обратилась в окружную прокуратуру, подрядчик сразу же ускорился, был произведен перерасчет платы за период отсутствия лифтов — на общую сумму более 243 тыс. рублей.
«В результате прокурорского вмешательства права граждан восстановлены», — говорят в Управлении Генпрокуратуры по УрФО.