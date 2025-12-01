Корги выбросили в мусорку в Подмосковье

По информации Telegram-канала «ЖК Самолет Люберцы», неравнодушные отвезли животное к ветеринару. Выяснилось, что это девочка, которая, предположительно, жила у заводчиков. Ее могли выбросить в связи с тем, что та больше не могла рожать щенков.