Корги выбросили в мусорку в Подмосковье

В Подмосковье неизвестные выбросили корги из машины на мусорку. Об этом сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел 29 ноября в городе Люберцы. Местная жительница обнаружила в мусорном контейнере обессиленную, неухоженную и заторможенную собаку породы корги. В чате поселка был организован поиск информации. После просмотра записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что утром собаку вытащили из автомобиля и выбросили в контейнер.

По информации Telegram-канала «ЖК Самолет Люберцы», неравнодушные отвезли животное к ветеринару. Выяснилось, что это девочка, которая, предположительно, жила у заводчиков. Ее могли выбросить в связи с тем, что та больше не могла рожать щенков.