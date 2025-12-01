Ричмонд
Восьмиклассник дважды устроил хаос в школе Астаны

В Астане за короткий период времени учеников и учителей одной школы дважды эвакуировали из-за ложного сообщения о заложенных взрывных устройствах, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как рассказали 1 декабря 2025 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) столицы, сначала сообщение поступило через звонок с роботизированным голосом, спустя два дня — на личный номер директора школы.

«В обоих случаях экстренные службы провели эвакуацию и обследование здания, угрозы не подтвердились. Установлено, что сообщения инициировал ученик 8-го класса. Подросток увидел в социальной сети предложение за плату отправлять ложные сведения, предоставил доступ к своему телефону и таким образом попытался сорвать учебный процесс», — сказано в сообщении ДП.

По данному факту возбудили уголовное дело, родителей несовершеннолетнего привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Школьника поставили на учет в органах внутренних дел.

Полиция напоминает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет серьезную уголовную ответственность и обязанность возместить материальный ущерб.

25 ноября 2025 года в полиции рассказали о задержании несовершеннолетнего в России, распространявшего ложные сведения об акте терроризма в Казахстане.