В Перми осудили мужчину за рекламу интимных услуг и похищение человека

По данным ведомства, в январе 2024 года пермяк стал напарником своего приятеля, занимавшегося организацией проституции. Мужчина придумал, как использовать специальную программу для автоматического продвижения анкет девушек, оказывающих интимные услуги, за что получал деньги. В феврале 2024 года он помог своему знакомому похитить человека. Мужчина затолкал жертву в автомобиль, наблюдал за ее убийством и помог скрыть тело. Также в квартире пермяка правоохранители нашли наркотики общей массой более девяти граммов.
«Пермяк признан виновным в совершении ряда преступлений, связанных с организацией проституции, похищением человека, укрывательством убийства и хранением наркотиков. Суд приговорил его к двум годам обязательных работ, штрафу, а также удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что дело в отношении приятеля мужчины выделено в отдельное производство.