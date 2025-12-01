Ричмонд
В Перми осудили мужчину за рекламу интимных услуг и похищение человека

ПЕРМЬ, 1 дек — РИА Новости. Житель Перми, занимавшийся рекламой интимных услуг и участвовавший в похищении человека, получил два года обязательных работ и штраф, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Пермскому краю.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, в январе 2024 года пермяк стал напарником своего приятеля, занимавшегося организацией проституции. Мужчина придумал, как использовать специальную программу для автоматического продвижения анкет девушек, оказывающих интимные услуги, за что получал деньги. В феврале 2024 года он помог своему знакомому похитить человека. Мужчина затолкал жертву в автомобиль, наблюдал за ее убийством и помог скрыть тело. Также в квартире пермяка правоохранители нашли наркотики общей массой более девяти граммов.

«Пермяк признан виновным в совершении ряда преступлений, связанных с организацией проституции, похищением человека, укрывательством убийства и хранением наркотиков. Суд приговорил его к двум годам обязательных работ, штрафу, а также удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дело в отношении приятеля мужчины выделено в отдельное производство.