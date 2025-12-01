В Перми осудили мужчину за рекламу интимных услуг и похищение человека

По данным ведомства, в январе 2024 года пермяк стал напарником своего приятеля, занимавшегося организацией проституции. Мужчина придумал, как использовать специальную программу для автоматического продвижения анкет девушек, оказывающих интимные услуги, за что получал деньги. В феврале 2024 года он помог своему знакомому похитить человека. Мужчина затолкал жертву в автомобиль, наблюдал за ее убийством и помог скрыть тело. Также в квартире пермяка правоохранители нашли наркотики общей массой более девяти граммов.