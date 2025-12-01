За признание в двух убийствах «ангарскому маньяку» Попкову добавили 10 лет тюрьмы

Работая в дежурной части ОВД, Попков высматривал своих жертв на ночных улицах Ангарска, Иркутска и Усолья-Сибирского. Он предлагал женщинам подвезти их, в том числе на служебном автомобиле, после чего совершал убийства. Тела его жертв обнаруживали в пригородных лесах, на кладбищах и обочинах дорог.