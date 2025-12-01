За признание в двух убийствах «ангарскому маньяку» Попкову добавили 10 лет тюрьмы

Уже отбывающий пожизненное заключение серийный убийца Михаил Попков получил дополнительный срок. Ангарский городской суд признал его виновным в совершении двойного убийства в 2008 году и приговорил к 10-летнему сроку колонии особого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Иркутской области.
Как уточнили в прокуратуре, суд признал 61-летнего Попкова виновным в убийстве двух человек. С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил Попкову 10 лет лишения свободы. По совокупности с ранее вынесенными приговорами окончательным наказанием остается пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.
Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», ранее уже был осужден на пожизненный срок за серийные убийства, совершенные с 1990-х по 2010-е годы.
Работая в дежурной части ОВД, Попков высматривал своих жертв на ночных улицах Ангарска, Иркутска и Усолья-Сибирского. Он предлагал женщинам подвезти их, в том числе на служебном автомобиле, после чего совершал убийства. Тела его жертв обнаруживали в пригородных лесах, на кладбищах и обочинах дорог.