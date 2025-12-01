Воронежца будут судить за смерть 25-летней пассажирки в аварии

ДТП произошло в ночь на 24 августа 2025 года около 00:20 в Россошанском районе. По данным следствия, обвиняемый, управляя автомобилем «Чанган», превысил допустимую скорость на мокрой дороге, после чего не справился с управлением. Автомобиль вылетел на полосу встречного движения, затем в кювет, где перевернулся и ударился о деревья.