Воронежца будут судить за смерть 25-летней пассажирки в аварии

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Воронежа. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, ставшем причиной гибели пассажирки.
ДТП произошло в ночь на 24 августа 2025 года около 00:20 в Россошанском районе. По данным следствия, обвиняемый, управляя автомобилем «Чанган», превысил допустимую скорость на мокрой дороге, после чего не справился с управлением. Автомобиль вылетел на полосу встречного движения, затем в кювет, где перевернулся и ударился о деревья.
В результате аварии 25-летняя пассажирка автомобиля, находившаяся в салоне, получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась.
В ходе расследования была проведена комплексная автотехническая экспертиза, которая окончательно установила причины и обстоятельства происшествия. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Обвиняемому вменяется ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.