Пожар уничтожил аварийный дом, готовившийся к сносу в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска 1 декабря произошёл пожар в трёхэтажном деревянном многоквартирном доме по адресу 2-й переулок Серафимовича, 16, который ранее был признан аварийным и вынесен на конкурс по сносу городскими властями. Информация о возгорании и предшествующих событиях была опубликована изданием «Сибирский экспресс», обратившим внимание на объявленный конкурс.
«При этом недавно “Городское жилищное агентство”, принадлежащее мэрии, объявило конкурс на снос этого же здания», — сообщает издание.
По данным издания, начальная цена контракта на снос здания, построенного в 1940 году, составляла 1,4 миллиона рублей, заявки на конкурс принимались до 28 ноября, а итоги должны были быть подведены 1 декабря. Согласно данным ГИС ЖКХ, трёхэтажное здание было официально признано аварийным. Это уже не первый пожар в бараках данного района — ранее горел дом по адресу 3-й переулок Серафимовича, 6.