Пожар уничтожил аварийный дом, готовившийся к сносу в Новосибирске

По данным издания, начальная цена контракта на снос здания, построенного в 1940 году, составляла 1,4 миллиона рублей, заявки на конкурс принимались до 28 ноября, а итоги должны были быть подведены 1 декабря. Согласно данным ГИС ЖКХ, трёхэтажное здание было официально признано аварийным. Это уже не первый пожар в бараках данного района — ранее горел дом по адресу 3-й переулок Серафимовича, 6.