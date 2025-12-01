Под Воронежем оштрафовали сельчанку за драку с полицейским

Представители комиссии по делам несовершеннолетних пришли домой к сельчанке для обследования семейно-бытовых условий жизни детей. А правоохранителей взяли для пресечения возможных конфликтных ситуаций со стороны матери. И не зря: женщина на улице набросилась на одного из полицейских, не желая пускать комиссию домой.