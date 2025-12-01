Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем оштрафовали сельчанку за драку с полицейским

Жительницу Воронежской области осудили за применение насилия в отношении полицейского.

Источник: Комсомольская правда

В Калачеевском районе Воронежской области осудили жительницу села Лесково за драку с полицейским.

Женщина препятствовала работе силовиков, когда они пришли проверить содержание ее несовершеннолетних детей. Инцидент произошел в середине октября 2025 года.

Представители комиссии по делам несовершеннолетних пришли домой к сельчанке для обследования семейно-бытовых условий жизни детей. А правоохранителей взяли для пресечения возможных конфликтных ситуаций со стороны матери. И не зря: женщина на улице набросилась на одного из полицейских, не желая пускать комиссию домой.

Суд оштрафовал виновную за применение насилия к представителю власти при исполнении им должностных обязанностей, сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.