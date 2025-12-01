Под Воронежем оштрафовали сельчанку за драку с полицейским

В Калачеевском районе Воронежской области осудили жительницу села Лесково за драку с полицейским.
Женщина препятствовала работе силовиков, когда они пришли проверить содержание ее несовершеннолетних детей. Инцидент произошел в середине октября 2025 года.
Представители комиссии по делам несовершеннолетних пришли домой к сельчанке для обследования семейно-бытовых условий жизни детей. А правоохранителей взяли для пресечения возможных конфликтных ситуаций со стороны матери. И не зря: женщина на улице набросилась на одного из полицейских, не желая пускать комиссию домой.
Суд оштрафовал виновную за применение насилия к представителю власти при исполнении им должностных обязанностей, сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.