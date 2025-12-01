На трассе «Байкал» три человека пострадали в аварии с «Тойотой» и грузовиком

Сложный день выдался у водителей на трассе «Байкал». Там 1 декабря выстроились огромные очереди из фур и других автомобилей. Самая напряженная обстановка сложилась на отрезке между Байкальском и Выдрино, затор растянулся на 84 километра! Благо, движение восстановили, в ближайшее время пробка должна рассосаться.