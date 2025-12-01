На трассе «Байкал» три человека пострадали в аварии с «Тойотой» и грузовиком

Сложный день выдался у водителей на трассе «Байкал». Там 1 декабря выстроились огромные очереди из фур и других автомобилей. Самая напряженная обстановка сложилась на отрезке между Байкальском и Выдрино, затор растянулся на 84 километра! Благо, движение восстановили, в ближайшее время пробка должна рассосаться.
Однако ситуацию обострило очередное ДТП со стороны Бурятии, на этот раз с пострадавшими. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре республики, на 315 километре трассы «Джифанг» столкнулся с впереди идущим автомобилей «Тойота Хайс».
Сейчас проехать можно лишь по одной полосе. Фото: прокуратура Бурятии.
— От удара «Тойота» выехал на встречку, где врезалась в грузовик «Донгфенг». В аварии пострадали водитель и два пассажира автомобиля «Тойота Хайс», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Сейчас проводится проверка, движение осуществляется лишь по одной полосе. Водителей просят отказаться от поездок в данном направлении и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемхове четыре человека пострадали в аварии из-за выезда на встречку.