В центре Норильска сгорел автобус

Инцидент с возгоранием транспортного средства произошел утром 1 декабря. На место выехали 9 пожарных и 2 единицы техники. Огонь охватил 15 квадратных метров. Во время происшествия в автобусе был только водитель, он сумел вовремя эвакуироваться. Так что никто не пострадал.