В центре Норильска сгорел автобус

Фотографии с места происшествия очевидцы публикуют в соцсетях.
Инцидент с возгоранием транспортного средства произошел утром 1 декабря. На место выехали 9 пожарных и 2 единицы техники. Огонь охватил 15 квадратных метров. Во время происшествия в автобусе был только водитель, он сумел вовремя эвакуироваться. Так что никто не пострадал.
В МЧС сообщили, что салон выгорел полностью, это видно и на фото. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность узлов и механизмов транспорта.
Напомним, ранее в Красноярске автомобиль скорой помощи приехал на вызов на улицу 9 Мая и сгорел.