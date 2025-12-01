Ричмонд
В центре Норильска сгорел автобус

В Центральном районе Норильска на улице 50 лет Октября сгорел автобус.

Источник: t.me/norilsk2day

Фотографии с места происшествия очевидцы публикуют в соцсетях.

Инцидент с возгоранием транспортного средства произошел утром 1 декабря. На место выехали 9 пожарных и 2 единицы техники. Огонь охватил 15 квадратных метров. Во время происшествия в автобусе был только водитель, он сумел вовремя эвакуироваться. Так что никто не пострадал.

В МЧС сообщили, что салон выгорел полностью, это видно и на фото. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность узлов и механизмов транспорта.

Напомним, ранее в Красноярске автомобиль скорой помощи приехал на вызов на улицу 9 Мая и сгорел.