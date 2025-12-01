Жителя Петербурга осудили за хищение 320 миллионов рублей у Минобороны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек — РИА Новости. Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к пяти годам колонии жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в хищении почти 320 миллионов рублей на гособоронзаказе, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
«С марта по май 2020 года житель Санкт-Петербурга Андрей Виноградов, используя свои обширные связи в сфере оборонно-промышленного комплекса, создал и возглавил организованную преступную группу, в состав которой вовлек директора одного из коммерческих предприятий (материалы в отношении него выделены в отдельное производство). Коммерсанты объединились с целью хищения денег по государственному контракту министерства обороны России на строительство объекта в Приморском крае», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что, используя подконтрольные фирмы и фиктивные гарантии, фигуранты получили аванс в размере почти 320 миллионов рублей. Деньги под видом оплаты работ и поставок материалов перечислялись на счета подконтрольных организаций и счета третьих лиц за услуги, не связанные с выполнением госконтракта. Часть средств была израсходована на создание видимости строительной деятельности, выплату зарплат и налогов с целью маскировки преступления.
«Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал Андрея Виноградова виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой, в особо крупном размере — ред.). Ему назначено наказание в виде 5 лет колонии общего режима. Судом с подсудимого взыскана в доход государства сумма причиненного ущерба в размере 319,86 миллиона рублей», — говорится в сообщении.