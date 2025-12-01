Жителя Петербурга осудили за хищение 320 миллионов рублей у Минобороны

«С марта по май 2020 года житель Санкт-Петербурга Андрей Виноградов, используя свои обширные связи в сфере оборонно-промышленного комплекса, создал и возглавил организованную преступную группу, в состав которой вовлек директора одного из коммерческих предприятий (материалы в отношении него выделены в отдельное производство). Коммерсанты объединились с целью хищения денег по государственному контракту министерства обороны России на строительство объекта в Приморском крае», — говорится в сообщении.