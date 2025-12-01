В Краснодаре сотрудницу хлебозавода за отравление коллег приговорили к 21 году

Краснодарский краевой суд приговорил сотрудницу местного хлебозавода Елену Белашову к 21 году колонии за убийство двух коллег и покушение на жизнь директора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края и региональное управление СК РФ.
Как установил суд, в июле 2024 года из неприязни Белашова спланировала убийство двух своих коллег и начальницы. Сначала она отравила двух женщин, заставив их выпить смертельную дозу медицинского препарата. Затем, чтобы заманить на место преступления директора, фигурантка отправила ей СМС с телефона одной из убитых, попросив о помощи от ее имени. Дождавшись приезда директора, злоумышленница сковала ей руки наручниками и попыталась ее задушить. Однако начальница смогла оказать сопротивление и выжить.
В ходе процесса Белашова не признала свою вину. Однако согласно выводам психолого-психиатрической экспертизы, в момент совершения преступлений она была полностью вменяема и осознавала свои действия.
Суд признал Елену Белашову виновной в убийстве двух лиц и покушении на убийство. Ей назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.