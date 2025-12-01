В Краснодаре сотрудницу хлебозавода за отравление коллег приговорили к 21 году

Как установил суд, в июле 2024 года из неприязни Белашова спланировала убийство двух своих коллег и начальницы. Сначала она отравила двух женщин, заставив их выпить смертельную дозу медицинского препарата. Затем, чтобы заманить на место преступления директора, фигурантка отправила ей СМС с телефона одной из убитых, попросив о помощи от ее имени. Дождавшись приезда директора, злоумышленница сковала ей руки наручниками и попыталась ее задушить. Однако начальница смогла оказать сопротивление и выжить.