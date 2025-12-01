Месть за премию: под Волгоградом водитель испортил машину начальника на 200 тысяч

В Жирновском районе Волгоградской области вынесли приговор местному жителю, который решил отомстить своему руководителю за отказ в премии весьма радикальным способом. Водитель линейной производственно-диспетчерской станции «Красный Яр» Евгений Фомин испортил личный автомобиль своего начальника, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.
Инцидент произошел на парковке предприятия. Как установил суд, Фомин, затаив обиду на руководителя, облил его автомобиль Haval Drago специальным составом для удаления автоэмали. В результате у иномарки было серьезно повреждено лакокрасочное покрытие, вышли из строя задние фары и пострадали детали кузова. Общий ущерб эксперты оценили в 196 767 рублей.
В суде мужчина полностью признал свою вину. Он объяснил свой поступок личной неприязнью, возникшей после того, как начальник отказал ему в назначении премии. Владелец поврежденной машины не стал требовать с подчиненного материальной компенсации, так как все расходы покрыла страховая компания по полису КАСКО.
Суд признал Евгения Фомина виновным в умышленном повреждении имущества и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 35 000 рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.