В Иркутске осудили организаторов подпольных азартных игр

Чтобы избежать внимания полиции, они использовали тактику строгой конспирации: клубы располагались в съемных нежилых помещениях в разных районах города и часто меняли адреса. Попасть туда могли только постоянные клиенты по приглашению в закрытых чатах мессенджеров. Там же игроков оповещали о предстоящих турнирах.
— В 2023 году операцию по задержанию провели совместно полицейские и бойцы Росгвардии. Во время обысков были найдены и изъяты шесть покерных столов, сотни игровых фишек и карт, компьютеры для ведения учета, а также более 130 тысяч рублей наличными, — добавили в пресс-службе ведомств.
Все обвиняемые, включая четырех женщин, получили условные сроки от 2 до 3 лет с испытательным периодом до 4 лет.
