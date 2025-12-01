Ричмонд
В Иркутске осудили организаторов подпольных азартных игр

Чтобы избежать внимания полиции, преступники использовали тактику строгой конспирации.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Суд вынес приговор организаторам и участникам подпольных азартных игр в Иркутске. Группа из восьми человек создала целую сеть нелегальных покер-клубов, которые работали с 2022 по 2023 год. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД и СУ СКР региона.

Чтобы избежать внимания полиции, они использовали тактику строгой конспирации: клубы располагались в съемных нежилых помещениях в разных районах города и часто меняли адреса. Попасть туда могли только постоянные клиенты по приглашению в закрытых чатах мессенджеров. Там же игроков оповещали о предстоящих турнирах.

— В 2023 году операцию по задержанию провели совместно полицейские и бойцы Росгвардии. Во время обысков были найдены и изъяты шесть покерных столов, сотни игровых фишек и карт, компьютеры для ведения учета, а также более 130 тысяч рублей наличными, — добавили в пресс-службе ведомств.

Все обвиняемые, включая четырех женщин, получили условные сроки от 2 до 3 лет с испытательным периодом до 4 лет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске рассмотрят дело о контрабанде леса на 385 млн рублей.