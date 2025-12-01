Заведующую детсадом в Городце обвиняют в хищении более 1 млн рублей

Женщина обвиняется в совершении мошенничества и присвоении денежных средств в крупном размере с использованием служебного положения. Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы прокурорской проверки, пояснили в надзорном ведомстве. Установлено, что с октября 2019 года по март 2025-го обвиняемая фиктивно оформила на работу в детсад лицо, фактически не исполнявшее трудовых обязанностей. Зарплата, начисляемая на имя фиктивного сотрудника, присваивалась заведующей и расходовалась ею в личных целях. Общая сумма похищенных средств по этому эпизоду превысила 960 тысяч рублей.