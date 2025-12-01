Ричмонд
Полиция начала проверку после стрельбы по машинам в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 1 дек — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту стрельбы из пневматического пистолета из окна по машинам в Воронеже в ночь на понедельник, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону.

Источник: © РИА Новости

В местных Telegram-каналах распространяется видео, на котором девушка, выглядывая в окно, прицеливается и производит несколько выстрелов из пистолета. После к ней подходит ещё один человек, берёт пистолет и также производит выстрел, предположительно, в сторону припаркованных автомобилей. Авторы сообщают, что это происходило в жилом комплексе «Дубль два», в доме № 122д на улице Суворова в Воронеже.

«Сегодня в 02.37 мск в ОП № 1 УМВД России по Воронежу поступило сообщение от очевидца о стрельбе из пневматического оружия. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в УМВД.