Полиция начала проверку после стрельбы по машинам в Воронеже

В местных Telegram-каналах распространяется видео, на котором девушка, выглядывая в окно, прицеливается и производит несколько выстрелов из пистолета. После к ней подходит ещё один человек, берёт пистолет и также производит выстрел, предположительно, в сторону припаркованных автомобилей. Авторы сообщают, что это происходило в жилом комплексе «Дубль два», в доме № 122д на улице Суворова в Воронеже.