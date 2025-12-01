Ричмонд
15 спасателей тушили пожар в шашлычной в центре Петербурга

В ресторане в Центральном районе произошло серьезное возгорание.

Источник: Комсомольская правда

В первый день зимы ланч не задался в шашлычной в доме 6 на улице Достоевского в Центральном районе. Там внезапно вспыхнул огонь, из-за чего туда немедленно вызвали спасателей. О подробностях происшествия сообщили в пресс-службе городского управления МЧС России.

— В помещении заведения горение происходило на площади 0,5 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, — уточнили в ведомстве.

Тем не менее для ликвидации пламени привлекли серьезные ресурсы — 15 спасателей и мощности трех спецмашин. На данный момент шашлычной ничего не угрожает.

К слову, сегодня не сладко пришлось и автомобилистам. На пересечении Парашютной улицы и улицы Маршала Новикова резко часть дороги ушла под землю, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».