15 спасателей тушили пожар в шашлычной в центре Петербурга

В первый день зимы ланч не задался в шашлычной в доме 6 на улице Достоевского в Центральном районе. Там внезапно вспыхнул огонь, из-за чего туда немедленно вызвали спасателей. О подробностях происшествия сообщили в пресс-службе городского управления МЧС России.