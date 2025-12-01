Ричмонд
Жительница Челябинской области за 3 тысячи рублей согласилась выйти замуж

Суд признал недействительным брак жительницы Карабаша, заключенный ради денег.

Источник: Комсомольская правда

В Карабаше суд расторг брак горожанки с иностранцем, не спрашивая мнения супругов.

Пара поженилась прошлой осенью. Но при проверке выяснилось, что жених с невестой до свадьбы даже не были знакомы, а после не жили вместе.

— Женщина пояснила, что за регистрацию фиктивного брака получила 3 тысячи рублей, местонахождение супруга ей не известно, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Суд заключил, что брак был фиктивным, а зарегистрировали его для того, чтобы мужчина смог получить российское гражданство. Теперь документы о создании семьи аннулируют.