В Башкирии можно избавиться от пеней за коммуналку

Участникам акции, которые полностью погасят свою задолженность по этим услугам вместе с начисленными пенями до 30 декабря 2025 года, деньги, уплаченные в счет пеней, вернут. Их зачтут как аванс на лицевой счет абонента в период с 24 января по 27 февраля следующего года. Важное условие: эта возможность не распространяется на те пени, по которым уже вынесено судебное решение.