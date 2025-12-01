В Башкирии можно избавиться от пеней за коммуналку

Компания «БашРТС» совместно с Единым информационно-расчетным центром Башкирии запустила новогоднюю акцию под названием «В Новый год без долгов». Ее суть в том, чтобы помочь жителям республики избавиться от накопленных пеней за отопление и горячую воду.
Участникам акции, которые полностью погасят свою задолженность по этим услугам вместе с начисленными пенями до 30 декабря 2025 года, деньги, уплаченные в счет пеней, вернут. Их зачтут как аванс на лицевой счет абонента в период с 24 января по 27 февраля следующего года. Важное условие: эта возможность не распространяется на те пени, по которым уже вынесено судебное решение.
Оплатить счета «БашРТС» без дополнительной комиссии можно в личном кабинете или мобильном приложении ЕИРЦ РБ, а также на сайте расчетного центра. В прошлом году аналогичная инициатива помогла списать жителям региона более шести миллионов рублей пеней.
