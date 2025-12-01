Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После нападения на девочку-инвалида в Сызрани завели уголовное дело

Следователи и прокуратура обратили внимание на избиение подростка в Сызрани.

Источник: Комсомольская правда

В Сызрани толпа избила 14-летнюю девочку, которая является инвалидом, из-за чего ей пришлось обращаться в больницу. Информация об этом распространилась в соцсетях, и на нее обратили внимание правоохранительные органы. В МВД начали проверку, нашли и опросили всех участников конфликта.

«Заведено уголовное дело по признакам преступления о хулиганстве», — прокомментировала пресс-служба СК Самарской области.

Сейчас следователи разбираются во всех обстоятельствах этого конфликта. Прокуратура проверяет, насколько хорошо была организована профилактика, в том числе в школе, а также контролирует расследование уголовного дела.