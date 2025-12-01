После нападения на девочку-инвалида в Сызрани завели уголовное дело

В Сызрани толпа избила 14-летнюю девочку, которая является инвалидом, из-за чего ей пришлось обращаться в больницу. Информация об этом распространилась в соцсетях, и на нее обратили внимание правоохранительные органы. В МВД начали проверку, нашли и опросили всех участников конфликта.