После нападения на девочку-инвалида в Сызрани завели уголовное дело

В Сызрани толпа избила 14-летнюю девочку, которая является инвалидом, из-за чего ей пришлось обращаться в больницу. Информация об этом распространилась в соцсетях, и на нее обратили внимание правоохранительные органы. В МВД начали проверку, нашли и опросили всех участников конфликта.
«Заведено уголовное дело по признакам преступления о хулиганстве», — прокомментировала пресс-служба СК Самарской области.
Сейчас следователи разбираются во всех обстоятельствах этого конфликта. Прокуратура проверяет, насколько хорошо была организована профилактика, в том числе в школе, а также контролирует расследование уголовного дела.