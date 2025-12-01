Ричмонд
Смертельный пожар в Алгабасе: пострадавшая девочка не выжила

Стало известно о смерти еще одной пострадавшей в страшном пожаре в селе Алгабас Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировали в областном Управлении здравоохранения. По информации ведомства, пациентка 2018 года рождения, несмотря на интенсивную терапию, консультации профильных специалистов и полный комплекс реанимационных мероприятий, скончалась 30 ноября.

Рано утром 18 ноября 2025 года в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области произошел пожар в двухэтажном частном доме. В результате погибли 12 человек, включая девять детей. Пострадали три человека, их перевезли в Шымкент.

19 ноября вице-премьер Канат Бозумбаев заявил, что, предварительно, криминального состава в пожаре не установлено. Позже стало известно, что пожар в двухэтажном частном доме мог произойти из-за неисправности сетевого фильтра, к которому были подключены бытовые электроприборы.