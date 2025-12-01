4 человека погибли и 6 пострадали в ДТП в Оренбургской области

По предварительной информации, аварию на 153-м километре автодороги «Илек — Ташла — Соболево» спровоцировал 45-летний водитель «Лады Ларгус». Мужчина ехал в сторону села Соболево и в какой-то момент потерял управление. Его автомобиль выехал на встречную полосу, где он лоб в лоб столкнулся с «Ладой Грантой», которой управляла 44-летняя женщина.