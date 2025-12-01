4 человека погибли и 6 пострадали в ДТП в Оренбургской области

Четыре человека погибли и шесть получили ранения в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Оренбургской области. Среди погибших — один малолетний ребенок, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Управления МВД.
По предварительной информации, аварию на 153-м километре автодороги «Илек — Ташла — Соболево» спровоцировал 45-летний водитель «Лады Ларгус». Мужчина ехал в сторону села Соболево и в какой-то момент потерял управление. Его автомобиль выехал на встречную полосу, где он лоб в лоб столкнулся с «Ладой Грантой», которой управляла 44-летняя женщина.
Согласно официальному сообщению, в результате аварии погибли четыре человека, в том числе малолетний ребенок. Кроме того, шесть человек получили ранения и были направлены в медучреждение для оказания помощи.
На месте аварии работают полицейские, которые устанавливают картину произошедшего.