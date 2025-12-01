«Давай сходим в кино?»: сибиряк искал любовь, но вместо этого попал в руки мошенников

За последнюю неделю ноября жертвами телефонных аферистов стали 25 жителей Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, общая сумма потерь превысила 34 миллиона рублей.
Самый крупный ущерб понес 72-летний житель Иркутска, лишившийся 4,2 миллиона рублей. Ему позвонили лжеспециалисты, представившиеся сотрудниками Роскомнадзора и прокуратуры. Они убедили пенсионера, что его счетам угрожает опасность, и заставили перевести все деньги на «безопасный» счет.
— Среди пострадавших — 26-летний житель Черемховского района. В мессенджере с ним познакомилась девушка, пригласившая в кино. Приобретая билеты по присланной ссылке, он ввел данные карты, с которой сразу списались почти 100 тысяч рублей, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Другой жертвой стал 20-летний студент. Ему написал человек под видом декана, сообщивший о расследовании в отношении студентов. Мол, те незаконно продают банковские карты. Под предлогом «помощи спецслужбам» и защиты от мошенников парень перевел на «резервный счет» около 23 тысяч рублей.
