Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Давай сходим в кино?»: сибиряк искал любовь, но вместо этого попал в руки мошенников

Мошенники в Иркутской области за неделю украли 34 миллиона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За последнюю неделю ноября жертвами телефонных аферистов стали 25 жителей Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, общая сумма потерь превысила 34 миллиона рублей.

Самый крупный ущерб понес 72-летний житель Иркутска, лишившийся 4,2 миллиона рублей. Ему позвонили лжеспециалисты, представившиеся сотрудниками Роскомнадзора и прокуратуры. Они убедили пенсионера, что его счетам угрожает опасность, и заставили перевести все деньги на «безопасный» счет.

— Среди пострадавших — 26-летний житель Черемховского района. В мессенджере с ним познакомилась девушка, пригласившая в кино. Приобретая билеты по присланной ссылке, он ввел данные карты, с которой сразу списались почти 100 тысяч рублей, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Другой жертвой стал 20-летний студент. Ему написал человек под видом декана, сообщивший о расследовании в отношении студентов. Мол, те незаконно продают банковские карты. Под предлогом «помощи спецслужбам» и защиты от мошенников парень перевел на «резервный счет» около 23 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске осудили организаторов подпольных азартных игр.