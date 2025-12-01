«Давай сходим в кино?»: сибиряк искал любовь, но вместо этого попал в руки мошенников

Другой жертвой стал 20-летний студент. Ему написал человек под видом декана, сообщивший о расследовании в отношении студентов. Мол, те незаконно продают банковские карты. Под предлогом «помощи спецслужбам» и защиты от мошенников парень перевел на «резервный счет» около 23 тысяч рублей.