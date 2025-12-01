Ричмонд
Стало известно о состоянии раненной при атаке на Севастополь девочки

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости Крым. Состояние 15-летней девочки, пострадавшей в результате ночной атаки ВСУ на Севастополь, врачи стабилизировали, сообщает глава департамента здравоохранения города Виталий Денисов.

Источник: РИА "Новости"

Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка. Ночью ее прооперировали, однако состояние пострадавшей оставалось крайне тяжелым и нестабильным.

«К утру ситуация стабилизировалась. Провели телемедицинскую консультацию с РДКБ. Пока транспортировка (в Москву — ред.) невозможна. Состояние тяжелое, но на завтра будем назначать консультацию заново», — рассказал Денисов.

По его словам, перевезти больную смогут как только результаты будут положительные.