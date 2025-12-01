Стало известно о состоянии раненной при атаке на Севастополь девочки

Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка. Ночью ее прооперировали, однако состояние пострадавшей оставалось крайне тяжелым и нестабильным.