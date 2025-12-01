На Урале ученик взорвал забытую в классе страйкбольную гранату

После вмешательства прокуратуры подросток из Белоярского района получил компенсацию за травму, которую он получил в школе. Инцидент произошёл 7 мая 2025 года. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Выяснилось, что учителя МБОУ «Логиновская средняя общеобразовательная школа № 21» использовали для репетиции праздника страйкбольную гранату как реквизит. После подготовки её забыли в классе. Один из учеников нашёл её и дёрнул за чеку. В результате взрыва мальчик получил ожоги рук и травму пальца, ему потребовалась медицинская помощь.
— На основании изложенного Белоярская межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с образовательного учреждения в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда и расходов, понесенных в связи с лечением вследствие травмирования, — уточнили в прокуратуре.
Школа добровольно перечислила пострадавшему 20 тысяч рублей за моральный ущерб и полностью оплатила его лечение, которое обошлось в 2,2 тысячи рублей.