На Урале ученик взорвал забытую в классе страйкбольную гранату

Выяснилось, что учителя МБОУ «Логиновская средняя общеобразовательная школа № 21» использовали для репетиции праздника страйкбольную гранату как реквизит. После подготовки её забыли в классе. Один из учеников нашёл её и дёрнул за чеку. В результате взрыва мальчик получил ожоги рук и травму пальца, ему потребовалась медицинская помощь.