В Новосибирске бездомная женщина насмерть замерзла у ТЦ

Утром ее нашли очевидцы.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске бездомная женщина насмерть замерзла возле ТЦ в мороз — 15 градусов. Трагедия случилась утром 1 декабря на улице Фрунзе, 49/3.

— Утром к нам зашла женщина, от нее пахло алкоголем. Она погрелась, потом вышла. Потом еще зашла, в туалет сходила. В третий раз вышла и не вернулась. Потом к нам зашли люди, сказали что ее нашли лежащей на улице. Мы скорую вызвали. Нам сказали, она замерзла насмерть, — сообщили КП-Новосибирск очевидцы.

Сотрудники кафе сообщили, что женщина выглядела как бездомная. На место прибыла полиция и автомобиль судмедэкспертов. В МВД проводят проверку.