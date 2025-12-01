В Новосибирске бездомная женщина насмерть замерзла у ТЦ

— Утром к нам зашла женщина, от нее пахло алкоголем. Она погрелась, потом вышла. Потом еще зашла, в туалет сходила. В третий раз вышла и не вернулась. Потом к нам зашли люди, сказали что ее нашли лежащей на улице. Мы скорую вызвали. Нам сказали, она замерзла насмерть, — сообщили КП-Новосибирск очевидцы.