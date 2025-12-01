Елочные базары откроются в Уфе с середины декабря

Сезонные елочные базары начнут работу в Уфе с 15 декабря. Торговые площадки будут расположены в самых оживленных местах, включенных в действующую городскую схему для нестационарной торговли, сообщил мэр Ратмир Мавлиев в социальных сетях.
Кроме этих основных точек, купить живые новогодние елки можно будет также рядом с крупными торговыми центрами, на сельскохозяйственных ярмарках и фермерских рынках, чтобы жителям всех районов было удобно приобрести главный символ праздника.
