Жителю Петербурга вынесли приговор за хищение 320 млн рублей у Минобороны

Пятью годами колонии и полным возмещением ущерба в 320 млн рублей завершилось дело о мошенничестве на гособоронзаказе. Житель Петербурга был признан виновным в организации преступной схемы, которая позволила похитить бюджетные деньги через подставные компании.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Суд в Нижнем Тагиле приговорил жителя Санкт-Петербурга Андрея Виноградова к пяти годам колонии по делу о хищении почти 320 миллионов рублей, выделенных Министерством обороны РФ на строительство объекта в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Свердловской области.

Как установило следствие, весной 2020 года Виноградов, используя свои связи в оборонно-промышленной сфере, создал и возглавил преступную группу. Помогал ему в этом директор коммерческой фирмы, дело которого сейчас рассматривается отдельно. Вместе они разработали схему хищения бюджетных средств по гособоронзаказу.

Мошенники использовали подконтрольные фирмы и предоставили фиктивные банковские гарантии, что позволило им незаконно получить от ведомства аванс в размере почти 320 миллионов рублей. В дальнейшем эти средства переводились на счета подставных организаций под видом оплаты несуществующих работ и услуг. Чтобы замаскировать преступление, часть похищенных денег была потрачена на создание видимости строительной деятельности на объекте.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал Андрея Виноградова виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

Помимо тюремного срока, Виноградову придется вернуть все похищенное. Суд обязал его выплатить государству почти 320 миллионов рублей.