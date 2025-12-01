Жителю Петербурга вынесли приговор за хищение 320 млн рублей у Минобороны

Суд в Нижнем Тагиле приговорил жителя Санкт-Петербурга Андрея Виноградова к пяти годам колонии по делу о хищении почти 320 миллионов рублей, выделенных Министерством обороны РФ на строительство объекта в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Свердловской области.
Как установило следствие, весной 2020 года Виноградов, используя свои связи в оборонно-промышленной сфере, создал и возглавил преступную группу. Помогал ему в этом директор коммерческой фирмы, дело которого сейчас рассматривается отдельно. Вместе они разработали схему хищения бюджетных средств по гособоронзаказу.
Мошенники использовали подконтрольные фирмы и предоставили фиктивные банковские гарантии, что позволило им незаконно получить от ведомства аванс в размере почти 320 миллионов рублей. В дальнейшем эти средства переводились на счета подставных организаций под видом оплаты несуществующих работ и услуг. Чтобы замаскировать преступление, часть похищенных денег была потрачена на создание видимости строительной деятельности на объекте.
Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал Андрея Виноградова виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.
Помимо тюремного срока, Виноградову придется вернуть все похищенное. Суд обязал его выплатить государству почти 320 миллионов рублей.