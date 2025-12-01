Жителю Петербурга вынесли приговор за хищение 320 млн рублей у Минобороны

Мошенники использовали подконтрольные фирмы и предоставили фиктивные банковские гарантии, что позволило им незаконно получить от ведомства аванс в размере почти 320 миллионов рублей. В дальнейшем эти средства переводились на счета подставных организаций под видом оплаты несуществующих работ и услуг. Чтобы замаскировать преступление, часть похищенных денег была потрачена на создание видимости строительной деятельности на объекте.