Бывший замначальника воронежского УФСИН осужден за превышение полномочий

Железнодорожный районный суд Воронежа сегодня вынес приговор 53-летнему Аркадию Молоканову, бывшему заместителю начальника управления ФСИН России по Воронежской области. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности).
Учитывая позицию государственного обвинителя от прокуратуры Воронежской области, суд назначил Молоканову наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Также осужденный лишен специального звания «полковник внутренней службы».
Дополнительным наказанием стало запрещение занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, сроком на 3 года. После оглашения приговора Молоканов был взят под стражу в зале суда.