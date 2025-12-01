Ричмонд
Бывший замначальника воронежского УФСИН осужден за превышение полномочий

Экс-полковник внутренней службы получил 2 года колонии за преступление, совершенное из корыстной заинтересованности.

Источник: Комсомольская правда

Железнодорожный районный суд Воронежа сегодня вынес приговор 53-летнему Аркадию Молоканову, бывшему заместителю начальника управления ФСИН России по Воронежской области. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности).

Учитывая позицию государственного обвинителя от прокуратуры Воронежской области, суд назначил Молоканову наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Также осужденный лишен специального звания «полковник внутренней службы».

Дополнительным наказанием стало запрещение занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, сроком на 3 года. После оглашения приговора Молоканов был взят под стражу в зале суда.