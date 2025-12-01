Ричмонд
Арест счетов клиники помог женщине получить компенсацию за моральный вред

Клинике пришлось выплатить 75 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Перми обратилась в платную клинику для прохождения УЗИ, так как подозревала беременность. Первичное обследование в центре не подтвердило ее предположений.

Однако вскоре женщине стало плохо, и она вызвала скорую помощь. В больнице у нее диагностировали внематочную беременность, потребовалась срочная операция. После выписки пермячка направила в клинику претензию с требованием возместить моральный вред, но ее проигнорировали. Тогда она обратилась в суд.

Первоначально суд отказал в компенсации. Но в Пермском краевом суде решение изменили: клиника была обязана выплатить 50 тысяч рублей за причиненный моральный вред и еще 25 тысяч рублей за нарушение Закона «О защите прав потребителей».

Исполнительное производство возглавил судебный пристав Дзержинского района. На счета организации-должника был наложен арест, что ускорило выплату компенсации. Женщина получила всю положенную сумму, и производство завершилось фактическим исполнением.