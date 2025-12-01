Ричмонд
В Ростовской области грузовой поезд сбил 53-летнюю женщину

Жительница Дона попала в больницу после происшествия на железной дороге.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области грузовой поезд сбил 53-летнюю женщину, пострадавшую после этого увезли в больницу. Детали сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

По данным транспортной полиции, на железнодорожном перегоне Пролетарская — Шаблиевская пострадала жительница Пролетарска. Предварительная причина происшествия — нарушение правил безопасности на железной дороге. Правоохранители уточняют обстоятельства случившегося.

Напомним, железная дорога — территория повышенной опасности.

Около путей нужно быть осторожными. Нельзя идти в наушниках или отвлекаться на гаджеты. Поезд за секунду проезжает до 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Сразу остановить состав просто невозможно.

Также взрослым и детям запрещено подниматься на вагоны, опоры и специальные конструкции контактной сети. Провода там имеют напряжение свыше 27 тысяч вольт, а электрическая дуга может возникнуть еще во время подъема на ж/д объект.