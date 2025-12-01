В Ростовской области грузовой поезд сбил 53-летнюю женщину, пострадавшую после этого увезли в больницу. Детали сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
По данным транспортной полиции, на железнодорожном перегоне Пролетарская — Шаблиевская пострадала жительница Пролетарска. Предварительная причина происшествия — нарушение правил безопасности на железной дороге. Правоохранители уточняют обстоятельства случившегося.
Напомним, железная дорога — территория повышенной опасности.
Около путей нужно быть осторожными. Нельзя идти в наушниках или отвлекаться на гаджеты. Поезд за секунду проезжает до 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Сразу остановить состав просто невозможно.
Также взрослым и детям запрещено подниматься на вагоны, опоры и специальные конструкции контактной сети. Провода там имеют напряжение свыше 27 тысяч вольт, а электрическая дуга может возникнуть еще во время подъема на ж/д объект.