В Башкирии обнаружили нелегальный цирк

Цирк-шапито гастролирует по Башкирии без лицензии.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Россельхознадзора Башкирии нашли в сети сведения о передвижном цирке «Уральский цирк», который проводил представления нелегально. Проверка показала, что владелец шапито, индивидуальный предприниматель, не внесен в соответствующий реестр и не имеет лицензии на работу с животными.

Как пояснили в надзорном ведомстве, все организации и предприниматели, которые содержат и используют животных в цирках или зоопарках, должны были оформить специальное разрешение до начала 2022 года. После этой даты деятельность без лицензии считается незаконной.

Владельцу цирка уже направили официальное предостережение, в котором указали на недопустимость таких нарушений. Ему запретили использовать животных для представлений до получения всех необходимых документов.

