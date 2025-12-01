Забег через автомагистраль. Подростки нашли новое экстремальное развлечение

Неравнодушные жители, испугавших непонятных взрывов, решили вызвать полицию. Едва завидев патрульные машины, толпа кинулась врассыпную. Стражи порядка начали задерживать несовершеннолетних. Один из школьников, которому удалось сбежать от правоохранителей, написал в комментариях социальных сетей, что полиция задерживала «всех подряд без выяснения причины», хотя подростки «ничего плохого не делали и целью похода была обычная прогулка» и посещение крыши. По поводу разрисованных автобусных остановок и стен домов юноша написал: «Я не учувствовал в данном мероприятии и не могу отвечать за всех. Те, кто вандалили — это колуны, которые делают, чтобы самоутвердиться».