Забег через автомагистраль. Подростки нашли новое экстремальное развлечение

В Петербурге толпа школьников решила «повеселиться». В районе намыва Васильевского острова подростки устроили массовую прогулку, которую снимали на видео. По дороге они разрисовывали автобусную остановку, стены жилых домов, взрывали пиротехнику, цеплялись к автобусу. Такие выходки не остались без внимания, и неравнодушные люди вызвали полицию. Приезд правоохранителей повлиял на подростков предсказуемо — они кинулись в рассыпную, а некоторые решили даже перебежать Западный скоростной диаметр (ЗСД), чтобы скрыться от стражей порядка. Кто займётся рискованными школьниками и чем обернулась выходка подростков — в материале spb.aif.ru.
Пробка на ЗСД и ошарашенные водители.
Начиналось всё более-менее безобидно, через Telegram-каналы подростки договорились встретиться 30 ноября около двух часов дня у метро «Приморская». Цель «похода» — крыша ЖК на намыве в Василеостровском районе.
К цели шли гурьбой. И тут всё начало складываться не очень гладко. По разным оценкам, толпа насчитывала от сорока до ста человек, и некоторые подростки хулиганили — разрисовывали автобусные остановки и стены жилых домов неподалёку, взрывали пиротехнику, цеплялись к автобусам, шумели, громко матерились.
Неравнодушные жители, испугавших непонятных взрывов, решили вызвать полицию. Едва завидев патрульные машины, толпа кинулась врассыпную. Стражи порядка начали задерживать несовершеннолетних. Один из школьников, которому удалось сбежать от правоохранителей, написал в комментариях социальных сетей, что полиция задерживала «всех подряд без выяснения причины», хотя подростки «ничего плохого не делали и целью похода была обычная прогулка» и посещение крыши. По поводу разрисованных автобусных остановок и стен домов юноша написал: «Я не учувствовал в данном мероприятии и не могу отвечать за всех. Те, кто вандалили — это колуны, которые делают, чтобы самоутвердиться».
Дальше началось страшное — некоторые дети решили скрыться от стражей порядка, перебежав ЗСД. Напомним, что разрешённая скорость на этом участке дороги — 90 км/ч, пешеходного движения на ней нет и водители не ждут появления людей. По словам очевидцев, подростки перебегали трассу минимум пять раз. На место «забега» оперативно прибыли полицейские, нескольких школьников удалось поймать, а остальные разбежались по жилым кварталам намыва Васильевского острова.
Водители не ожидали встретить на ЗСД бегающих детей и громко сигналили экстремалам. К счастью, обошлось без пострадавших, но избежать пробки не удалось.
«Детей сначала обнаружили диспетчеры. Они сразу же вывели предупреждение на знаки переменной информации, чтобы проинформировать водителей, — рассказал начальник управления по связям с общественностью компании “Магистрали Северной столицы” Андрей Цапу. — Это делается мгновенно. Также на место была направлена оперативная группа наших служб безопасности».
Всего в отделы полиции доставили 34 подростка. Они оказались жителями не только Петербурга, были ребята из Ленобласти и даже Великого Новгорода.
Некоторыми нарушителями занимается Центр «Э», так как молодые люди оказались неравнодушными к движениям, культивирующим уголовные порядки.
На несколько подростков составили протоколы за нарушение ПДД и мелкое хулиганство, за пятерых в силу их возраста придется отвечать их родителям.
Также возбуждено уголовное дело по статье, карающей за вандализм.
Экстремалы из Ленобласти.
Ещё один инцидент с перебеганием дороги произошёл в Ленобласти — в Сосновом Бору. Школьники выбрали Комсомольскую улицу, где как раз проезжала машина со скоростью, к счастью, не превышающую 40 км/ч. Естественно, рванули ребята через проезжую часть в неположенном месте.
Женщина, сидевшая за рулём автомобиля, сделала замечание, что так ни в коем случае нельзя себя вести. Слушать её подростки не стали, лишь послали куда подальше и убежали.
Дама оказалась настойчивой и пошла вслед за школьниками в магазин. Смелость подростков сразу сменилась отнекиванием и паникой. Они бросились бежать, продолжая при этом материться. Но поймать одного из них всё же удалось — он испугался и сразу же назвал имена всех своих друзей.
Экстремальные развлечения подростков, похоже, вышли на новый уровень. Залезать на крыши высоток, поджигать вышки сотовой связи, висеть на движущемся транспорте или разрисовывать стены им мало. Теперь они хотят рисковать не только своими жизнями, но и жизнями водителей и пассажиров машин.