Объявленного в розыск продюсера «Ласкового мая» могут обвинить в мошенничестве по новому делу

Согласно документам, Андрей Разин и Юрий Шатунов подписали оригинальный договор в 2013 году. Он предоставлял продюсеру право на публикацию информации о группе в СМИ. Однако в материалах дела обнаружен еще один, неоригинальный документ (датирован 2025 годом). Его изготовили на основе оригинала путем раскрепления страниц и прикрепления к ним иных текстов. Содержание подделки позволяло Разину и его юристам представлять в судах новые сфальсифицированные доказательства.