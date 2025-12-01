В Воронеже почтальон отдала мошенникам семь миллионов рублей после звонка «из ФСБ»

Как рассказала женщина в полиции, ей пришло уведомление о входе в аккаунт Госуслуг, вслед за этим в мессенджере сначала позвонил якобы сотрудник Центробанка, а потом — такой же лже-представитель ФСБ. Даму напугали сообщением об утечке персональных данных, попытке спонсирования агента недружественного государства, что ей отказало критическое мышление. И убедили перевести деньги на «безопасные счета». Женщина обналичила в банке семь миллионов рублей и передала их прибывшему курьеру.