Башкирия занимает 35 место по времени накопления на ипотеку

Башкирия расположилась на 35-й строчке в списке российских регионов по времени, необходимому для накопления первоначального взноса по ипотеке. В расчетах РИА «Рейтинг» использовалась модель семьи, где работают оба родителя и есть один ребенок.
В среднем такой семье в республике потребуется 3 года и почти 5 месяцев, чтобы собрать нужную сумму. Для этого придется ежемесячно откладывать половину свободных средств, которые остаются после оплаты самых необходимых расходов.
Размер первого взноса составил 30% от средней стоимости жилья в регионе. В Башкирии эта сумма достигла 1,53 миллиона рублей.
По сравнению с предыдущим годом позиция региона немного ухудшилась: в 2024 году республика занимала 31-е место. В то время срок накопления составлял 3,4 года, а сумма взноса была меньше — 1,4 миллиона рублей.
Быстрее всего накопить на первый взнос могут семьи в Ханты-Мансийском автономном округе: им потребуется всего 1,68 года. Дольше всего этот процесс займет в Чеченской Республике, так как там он превышает девять лет.
