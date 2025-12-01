В Петербурге задержали более 30 подростков за дебош и повреждение троллейбуса

Устроенные подростками на Васильевском острове массовые беспорядки закончились задержанием 34 человек и возбуждением уголовного дела о вандализме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным ведомства, инцидент произошел 30 ноября. Большая группа молодых людей, собравшаяся после призыва в одной из соцсетей, вела себя агрессивно: подростки выбегали на проезжую часть, кричали, повредили остановочный павильон и расписали стены зданий. Кульминацией уличного дебоша стало повреждение троллейбуса, когда несколько человек залезли на крышу и сломали токоприемник.
На место были направлены наряды полиции, которые доставили в отдел 33 подростка. Среди задержанных оказались не только жители Петербурга и Ленобласти, но и приехавшие из Великого Новгорода. Позже был установлен и задержан еще один участник — 18-летний житель города. Как пояснили сами подростки, их целью было дойти толпой до одного из зданий и забраться на его крышу.
По итогам проверки нескольким участникам выписали административные протоколы за мелкое хулиганство и нарушение ПДД. Родители пятерых несовершеннолетних были оштрафованы за неисполнение своих обязанностей. После профилактических бесед всех подростков передали законным представителям. Также в полиции по итогам происшествия возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».