Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге задержали более 30 подростков за дебош и повреждение троллейбуса

Массовый дебош подростков на Васильевском острове завершился задержаниями десятков человек. Молодые люди устроили погром на улицах города, повредив остановку и общественный транспорт. Итогом «прогулки» стало уголовное дело о вандализме.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Устроенные подростками на Васильевском острове массовые беспорядки закончились задержанием 34 человек и возбуждением уголовного дела о вандализме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 30 ноября. Большая группа молодых людей, собравшаяся после призыва в одной из соцсетей, вела себя агрессивно: подростки выбегали на проезжую часть, кричали, повредили остановочный павильон и расписали стены зданий. Кульминацией уличного дебоша стало повреждение троллейбуса, когда несколько человек залезли на крышу и сломали токоприемник.

На место были направлены наряды полиции, которые доставили в отдел 33 подростка. Среди задержанных оказались не только жители Петербурга и Ленобласти, но и приехавшие из Великого Новгорода. Позже был установлен и задержан еще один участник — 18-летний житель города. Как пояснили сами подростки, их целью было дойти толпой до одного из зданий и забраться на его крышу.

По итогам проверки нескольким участникам выписали административные протоколы за мелкое хулиганство и нарушение ПДД. Родители пятерых несовершеннолетних были оштрафованы за неисполнение своих обязанностей. После профилактических бесед всех подростков передали законным представителям. Также в полиции по итогам происшествия возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».