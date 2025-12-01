На Урале постоялец работного дома обвиняется в расправе над сотрудником

В Екатеринбурге в Чкаловском райсуде избирали меру пресечения в отношении Виктора Рякова. По предварительному следствию мужчину обвиняют в убийстве уральца. Об этом сообщает Свердловский облсуд.
— Как полагает следствие, Ряков находился в рабочем доме по улице Санаторная, 5 В. Из личных неприязненных отношений нанес сотруднику организации не менее семи ножевых ранений, — сказано в сообщении.
По ходатайству следствия мужчину отправили в СИЗО. Под стражей уралец будет до 28 января 2026 года. Постановление суда еще не вступило в законную силу.
Напомним, что в Екатеринбурге водителя такси обвинили в покушении на убийство. Потасовка произошла на Уралмаше. Как полагает следствие, водитель Дмитрий Никишин выстрелил четырежды в своего пассажира из травматического пистолета.