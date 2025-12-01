В Тольятти избили троих несовершеннолетних возле торгового центра

В дежурную часть обратился мужчина, сообщивший, что везет в больницу избитого сына. Позже выяснилось, что госпитализированы трое подростков 2008 и 2009 годов рождения. Полицейские опросили пострадавших, их законных представителей и изъяли медицинскую документацию.